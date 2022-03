Epic Games rachète le disquaire en ligne et réseau social Bandcamp

Dans une déclaration partagée sur le blog de Bandcamp, son co-fondateur et PDG Ethan Diamond explique que la société continuera à fonctionner de façon autonome, et qu'il gardera son rôle :

« Nous continuerons à construire Bandcamp autour de notre modèle de revenus axé sur les artistes (où les artistes réalisent en moyenne 82 % de chaque vente), vous aurez toujours le même contrôle sur la façon dont vous proposez votre musique. »

Dans un communiqué séparé, Epic précise que les deux sociétés « partagent la mission de créer la plateforme la plus conviviale pour les artistes qui permette aux créateurs de conserver la majorité de leur argent durement gagné » :

« Bandcamp jouera un rôle important dans la vision d'Epic de créer un écosystème de marché de créateurs pour le contenu, la technologie, les jeux, l'art, la musique et plus encore. »

L'acquisition de Bandcamp par Epic marque son troisième achat d'une plateforme axée sur les créateurs en moins d'un an, relève Eurogamer. La société a déjà acquis le portefeuille d'artistes, la liste d'emplois et le site de marché ArtStation en avril dernier, et le marché de modèles 3D Sketchfab en juillet.