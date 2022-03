Netflix rachète le Finlandais Next Games pour 65 millions d’euros

Next Games est un studio finlandais spécialisé dans le développement de titres mobiles basés sur des séries. On leur doit par exemple deux jeux The Walking Dead, ainsi que Stranger Things: Puzzle tales.

Le rachat par Netflix, pour 65 millions d’euros, signifierait l’intégration du catalogue à sa nouvelle offre de jeux vidéo, et le développement de nouveaux titres, probablement basés sur les séries portant l’estampille rouge.

L’offre valoriserait le titre Next Games à 2,1 euros, soit plus du double de sa valeur actuelle (0,93 euro en clôture mardi au Nordic First North).

Comme toujours, les autorités compétentes devront donner leur accord.