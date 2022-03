Application Xbox : réparation, déplacement et autres fonctions pour tous

Plusieurs fonctions longtemps attendues sont disponibles pour tous depuis peu dans l’application Xbox sur Windows 10 et 11. Si vous avez la dernière version, il devient notamment possible de réparer une installation ou de déménager les données du jeu dans une autre partition.

L’application a toujours été chiche en fonctions depuis son apparition, ne proposant surtout que le choix du lecteur à l’installation. Il est maintenant possible de choisir un dossier spécifique. Ce dernier pourra être ouvert depuis l’application, comme Steam le permet depuis bien longtemps.

La plupart des jeux sont compatibles avec ces fonctions. C’est le cas d’Age of Empires IV, mais curieusement pas de Sea of Thieves. Le gros des nouveautés peut être trouvé dans le panneau Gérer de chaque titre.

On aimerait cependant que les efforts soient un peu plus nourris, en y mettant par exemple la même énergie que dans le Store. L’application est aussi lente à ouvrir qu’à afficher le contenu dans ses sections. Il lui arrive de planter et elle ne sait pas retenir la taille voulue à sa fermeture, revenant toujours à son format carré.