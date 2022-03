Reflets fait couper les flux de vidéosurveillance des voitures de la police de Kyiv

Cherchant à identifier si les 55 007 caméras de vidéosurveillance ukrainiennes joignables par internet pourrait aider à documenter la guerre, Reflets a constaté, sans surprise, qu'au moins 5 % étaient accessibles en utilisant les noms d'utilisateurs et mots de passe par défaut.

Bien plus surprenant : plus d'une trentaine de véhicules de la police de Kyiv étaient également accessibles sur le web... : « Les policiers sont souvent équipés de gilets pare-balles mais l'ambiance est encore assez détendue. Dans l'une des voitures, les policiers passent le temps en regardant une série mal doublée tout en engloutissant des chips et des cacahuètes. »

À l'ambassade d'Ukraine à Paris, un « homme en costume [qui] ne se présente pas » a remercié Reflets de cette découverte, « et 3h40 plus tard, les caméras se coupent une à une. Certaines sont retirées, d'autres ont désormais un vrai mot de passe... » :

« Cette histoire révèle au passage que la chaîne de commandement fonctionne très bien. Trois heures quarante minutes entre l'alerte à l'ambassade de Paris et l'action du service informatique de la police de Kyiv, en pleine guerre et sous les bombes, chapeau ! ».