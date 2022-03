Twitter restreint l’accès aux comptes de Russia Today et Sputnik en Europe

Si vous tentez de vous connecter sur les comptes Twitter de RT France ou Sputnik France, le réseau social répondra : comptes « à accès restreint ».

La mesure généralisée à toute l’Europe fait suite à « une demande légale », prévient Twitter, à savoir la publication d’un règlement du Conseil hier obligeant les intermédiaires à couper tous les robinets, suite à l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie.

Ce règlement interdit en effet de diffuser ou permettre la diffusion des contenus provenant de ces deux sites, que ce soit par transmission ou distribution par câble, satellite, TV sur IP, des fournisseurs de services Internet, des plateformes ou applications.

Après le blocage d’accès des sites chez les FAI, la coupure des flux TV et vidéos sur YouTube et TikTok sans oublier la fermeture des comptes Facebook et Instagram, c’est donc un bannissement numérique qui a frappé les deux sites affiliés à la Russie, sans une seule intervention judiciaire préalable.