Plusieurs fabricants de puces se sont regroupés pour donner vie à un consortium dans le but d’établir « une norme d'interconnexion die-to-die et de favoriser un écosystème de puces ouvertes ».

La version 1.0 de la spécification UCIe est d’ores et déjà disponible. Elle « couvre la couche physique des entrés/sorties die-to-die, les protocoles et la pile logicielle qui tirent parti des normes PCI Express et Compute Express Link ».

De plus amples détails sont disponibles dans ce document.