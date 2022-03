Amazon lance son service de streaming de jeu Luna aux États-Unis

On n’avait plus vraiment de nouvelles depuis un moment, et on pouvait même penser que le projet se délitait. Ce n’est pas le cas : Amazon Luna est maintenant disponible officiellement, même si aux États-Unis uniquement.

Le service se rapproche plus d’un Xbox Game Pass que d’un Stadia. Il peut être exploité partout où il y a un écran et une connexion haut débit, puisqu’il s’agit de streaming. On peut même se servir des iPhone et smartphones Android comme de manettes avec l’application idoine.

Les abonnements de Luna se présentent un peu comme des bouquets de chaînes. Un Prime Gaming Channel a par exemple été ajouté pour les abonnés Prime, avec à son bord Devil May Cry 5, Observer, System Redux, PHOGS! et Flashback.

Sont également disponibles deux autres bouquets, chacun disponible pour 4,99 dollars par mois. Le premier, Retro Channel, donne accès à des titres comme Street Fighter II - Hyper Fighting, Metal Slug 3 et Castlevania Anniversary Collection. L’autre, Jackbox Games Channel, inclut les huit titres Jackbox Party Pack.

Ces offres viennent compléter les existantes, à savoir Luna Plus (bouquet de base) à 5,99 dollars par mois, Family Channel à 2,99 dollars et Ubisoft Plus à 17,99 dollars. Pour les deux premiers, il s’agit de tarifs promotionnels durant le premier mois de commercialisation. À partir du 1er avril, Luna Plus sera vendu 9,99 dollars par mois et Family Channel à 5,99 dollars.

Espérons pour les joueurs que la situation n’aboutira pas au même éclatement que pour le streaming vidéo, avec des films et séries répartis dans de trop nombreuses offres.

Amazon oblige, certaines intégrations facilitent la vie des utilisateurs. Par exemple, on peut déclencher une diffusion sur Twitch avec un seul clic. En outre, les joueurs sur Fire TV – évidemment compatible – pourront scanner un code QR avec leur smartphone pour qu’il service de webcam pendant la diffusion.