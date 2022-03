Chrome 99 disponible : un changement autour de JavaScript fait grincer quelques dents

Nouvelle version pour le navigateur le plus utilisé au monde, avec peu de nouveautés visibles pour les utilisateurs. La principale est une amélioration pour les PWA, qui obtiennent un look plus « natif ».

Sous le capot, il y a beaucoup plus à se mettre sous la dent, notamment un changement dans la spécification adoptedStyleSheets qui ne plait pas à tout le monde. Là où Chrome se servait jusqu’à présent de FrozenArray, il utilise désormais ObservableArray, qui doit faciliter les mutations de tableaux JavaScript.

Microsoft et Mozilla ont suivi le mouvement, après des débats quand même commencés en 2018. Pas Apple : l’équipe de développement de WebKit n’y voit tout simplement pas d'intérêt, arguant que la nouvelle implémentation n’apporte aucun bénéfice.

Google a promis d’assurer la rétrocompatibilité, sans toutefois préciser pendant combien de temps.

Parmi les autres nouveautés de cette version 99, signalons une API Handwriting Recognition pour la reconnaissance d’écriture manuscrite, une modernisation de l’API Canvas pour une pleine parité avec les autres API 2D, une évolution de l’API Gamepad pour suivre les évolutions des standards, l’Autofill dans ShadowDOM, un sélecteur programmatique pour les éléments d’entrée HTML ou encore des nouvelles API Intl Enumeration et Intl Locale Info.

L’immense majorité des apports de Chrome 99 concerne donc les développeurs. Avec l’arrivée dans un mois de Chrome 100, on peut imaginer que Google garde quelques cartouches en réserve pour marquer l’occasion.

Le déploiement de la nouvelle version a commencé, mais la version 99 n’est pas encore disponible partout. Comme toujours, il est recommandé d’installer la mise à jour rapidement pour les correctifs de sécurité. Dans Chrome 99, on compte 21 failles colmatées, dont 9 critiques.