Archive.org veut « sauvegarder l'intégralité de l'Internet ukrainien »

Alors que s'accélère l'invasion russe de l'Ukraine, MotherBoard raconte comment des archivistes professionnels et amateurs se précipitent pour préserver l'histoire en ligne de l'Ukraine, cataloguant et stockant tout, des sites Web du gouvernement ukrainien et des universités, au torrent d'actualités et de messages sur les réseaux sociaux liés à l'accélération du conflit.

Internet Archive cherche ainsi à documenter le conflit en Ukraine depuis février 2014. Après s'être focalisée sur des organes de presse, des médias sociaux, des blogs et des sites Web gouvernementaux, l'organisation a « entrepris une autre tâche monumentale : la sauvegarde de l'intégralité de l'Internet ukrainien ».

En utilisant un logiciel d'auto-archivage participatif fonctionnant sur une machine virtuelle et surnommé « Archive Team Warrior », l'organisation a mobilisé des bénévoles du monde entier, dont beaucoup ont fait don d'innombrables téraoctets de capacité de stockage pour le projet.

Ailleurs, des organisations comme le Center For Information Resilience ont construit une carte participative tentant de documenter chaque message lié à la guerre sur les réseaux sociaux publié dans la région, allant des photos civiles du mouvement des armes lourdes russes aux allégations du gouvernement ukrainien concernant des bombardements présumés sur les jardins d'enfants.