Il vient compléter la gamme qui était disponible de 2 à 18 To jusqu’à maintenant. Comme les autres modèles de cette série pensée pour les NAS, il exploite du CMR.

Le tarif est de 499,99 dollars, soit une hausse importante par rapport au 18 To qui est à 399,99 dollars sur la boutique du fabricant.

La gamme Red classique (SMR) n’est disponible que jusqu’à 6 To, contre 14 To pour la série Red Plus en CMR.