Instagram n’a toujours pas envie de développer une version iPad

Dans une réponse à un tweet, le PDG d'Instagram, Adam Mosseri, a redonné la position de l’entreprise face à l’arrivée d’une version iPad de l’application :

« Il n’y a tout simplement pas assez de gens pour que ce soit une priorité. J’espère qu’on y arrivera à un moment donné, mais là tout de suite nous avons la tête à d’autres choses ». Ceci en réponse au constat simple de Marques Brownlee : « Nous sommes en 2022 et il n’y a toujours pas d’application Instagram pour iPad ».

Et quand on lui rétorque qu’il pourrait réfléchir à donner aux gens ce qu’ils demandent, il répond : « J’appelle ça les fonctions "enfin". Des choses comme le mode sombre, les envois programmés, une application iPad, supprimer une photo d’un carrousel, etc. »

L’entreprise a au moins conscience des gros manques de son service.