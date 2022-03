OneDrive a enfin sa version Apple Silicon

Il aura fallu un an et demi pour que Microsoft s’en sorte avec la compilation de OneDrive sur plateforme Apple Silicon. Depuis l’arrivée des premiers Mac M1, ces machines étant cantonnées à la version Intel via Rosetta. Fonctionnel, mais plus gourmand en ressources et moins rapide.

Depuis hier, la version 22.022 est donc la première à être compilée pour la plateforme d’Apple, avec les optimisations que l’on imagine quand la migration est faite.

Dans notre cas, nous n’avons pas encore pu vérifier cet écart, car en dépit d’une mouture 22.022 mise à jour via l’App Store hier, elle apparaît toujours comme prévue pour les processeurs x86 dans le Moniteur d'activité. Il faut donc attendre encore un peu.

Une fonction importante est cependant encore absente de la version finale, mais présente dans la branche Insider : « Known Folder Move », ou « Dossiers importants sur l’ordinateur » sur Windows.

Il s’agit pour rappel de garder un œil sur trois dossiers importants : Bureau, Documents et Images. Les données sont synchronisées entre les machines et les changements répercutés. Tous les testeurs ne la verront pas, seuls 10 % la recevant. En outre, le dossier Images ne fait pas pour l’instant partie du test.