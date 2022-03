Microsoft simplifie l’écriture de formules dans la version web d’Excel

Deux changements vont être introduits dans le courant du mois dans la version web d’Excel.

D’abord, une nouvelle aide à l’écriture de formules. Dès que le début d’une formule sera détecté, une carte s’affichera automatiquement pour en fournir une description, ses arguments associés ainsi que des exemples.

Il s’agit d’une version plus riche et simplifiée de l’aide actuelle, qui ouvre notamment les informations dans une colonne à droite du tableur. L’idée est d’avoir à parcourir l’écran le moins possible. Si l’on préfère l’ancien affichage, il sera possible de fermer la carte et de revenir au mode précédent. Cette préférence sera sauvegardée.

L’autre apport existe déjà dans la version « desktop » : il devient possible de redimensionner la barre de formule, donc de la réduire en longueur pour obtenir un affichage multiligne.

On ne connaît pas encore la date précise d’arrivée de ces changements.