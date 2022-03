30 000 employés de la tech' russe signent contre l'invasion en Ukraine

Des milliers de travailleurs russes de la technologie ont signé une pétition demandant à leur gouvernement d'arrêter ses opérations militaires en Ukraine, relève The Washington Post.

Plus de 10 000 personnes avaient signé la pétition samedi soir, deux jours seulement après que Natalya Lukyanchikova, qui travaille pour une grande entreprise technologique russe, l'avait créée sur sa page Facebook. Parmi eux se trouvent des employés des entreprises technologiques les plus importantes de Russie, notamment le géant des médias sociaux VK, le leader de la cybersécurité Kaspersky Lab et la plateforme de recrutement en ligne HeadHunter. Dimanche soir, ils étaient plus de 20 000, et près de 30 000 ce mardi matin.

« Nous considérons comme injustifiée toute démonstration de force conduisant au déclenchement de la guerre et appelons à l'annulation des décisions qui pourraient inévitablement entraîner des pertes humaines de chaque côté. Nos pays ont toujours été proches les uns des autres. Et aujourd'hui, nous sommes inquiets pour nos collègues, amis et parents ukrainiens », indique la pétition.

Plusieurs comédiens, personnalités de la télévision et analystes politiques de premier plan se sont eux aussi prononcés ouvertement contre la guerre, et jeudi, des milliers de Russes avaient manifesté à travers le pays, avec plus de 1 700 arrêtés dans 47 villes, selon le groupe de défense des droits OVD-Info. Les manifestations de masse spontanées sont illégales en Russie et peuvent entraîner des peines de prison et des amendes, rappelle le Washington Post.