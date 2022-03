Kioxia annonce des puces UFS de nouvelle génération, supportant MIPI M-PHY v5.0

La norme Universal Flash Storage (UFS) est notamment utilisée pour les puces de mémoire Flash que l’on retrouve dans les smartphones.

La dernière version en date est la 3.1, annoncée en février dernier. Kioxia a décidé de ne pas attendre le JEDEC pour annoncer les premiers échantillons de puces UFS de nouvelle génération, exploitant l’interface MIPI M-PHY 5.0 (au lieu de 4.1 avec UFS 3.1) qui propose un débit théorique par ligne doublée avec 23,2 Gb/s, soit 46,4 Gb/s avec deux lignes maximum.

Kioxia propose des puces de 128, 256 et 512 Go. Par rapport à la génération précédente, le fabricant revendique « des performances en lecture et en écriture séquentielles améliorées d'environ 90 et 70 % respectivement sur la version de 256 Go ». Dans la même situation, « les performances de lecture et écriture aléatoires sont améliorées d'environ 35 et 60 % ».

Les expéditions d'échantillons de puces de 256 Go ont débuté, tandis que le reste de la gamme suivra progressivement à partir d'août.