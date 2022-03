Second rapport du Giec sur le climat : « la situation s’est significativement aggravée »

Le CNRS explique que la seconde partie « du sixième rapport d’évaluation du Giec a été dévoilée ce 28 février. Traitant du thème «"impacts, adaptation et vulnérabilité ", il confirme les prédictions des précédents travaux du groupe d’experts sur l’évolution du climat ».

Le Centre national pour la recherche scientifique propose une interview maison de Wolfgang Cramer, un chercheur qui a coordonné un des chapitres.

Il rappelle au passage que le Giec se compose de trois groupes, traitant chacun d’un volet du rapport : « Le premier, publié en août 2021, concerne surtout la physique du climat. Le second groupe vient tout juste de finir ses travaux, son rapport intègre des questions d’écologie, de la vulnérabilité humaine face aux risques et de l’adaptation. Le troisième groupe recherche quant à lui des moyens d’atténuer le réchauffement climatique et de ses conséquences, dans un rapport prévu pour avril prochain ».