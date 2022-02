Bouygues Telecom : nouveau décodeur TV Bbox 4K HDR avec le forfait Ultym fibre

Le fournisseur d'accès à Internet propose désormais des « décodeurs TV avec Bbox 4K HDR, plus performant et plus puissant, avec un design plus moderne qui s’harmonise avec le modem internet Bbox Fibre WiFi 6 ».

Écran couleur, connexion sans fil et télécommande Bluetooth infrarouge avec Google Assistant sont au programme. Le fabricant met en avant « une expérience TV toujours améliorée : plus rapide, plus fluide, avec une meilleure qualité d’image 4K HDR et audio compatible Dolby Digital ». Cette Bbox 4K HDR intégre Chromecast et 100h d’enregistrement dans le cloud.

Enfin, pour le lancement, Bouygues Telecom propose à ses nouveaux clients Bbox ultym (Fibre, xDSL et Smart TV) de « bénéficier de la plateforme française de divertissement Salto offerte pendant 6 mois avec 3 utilisateurs simultanés ». Elle sera ensuite proposée à 6,99 euros par mois.

Bbox Ultym Fibre est à 28,99 euros par mois pendant un an, avec un engagement de 12 mois. Le tarif passera ensuite à 46,99 euros par mois.