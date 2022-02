Les messageries françaises Skred et TwinMe fusionnent pour mieux résister

Difficile de lutter contre les ténors du domaine. WhatsApp, avec ses plus de deux milliards d’utilisateurs, trône toujours dans la catégorie des messageries individuelles, si l’on met de côté Messenger qui nécessite la création d’un compte Facebook.

Skred et TwinMe sont deux messageries françaises qui mettent surtout en avant la sécurité des échanges, chiffrés de bout en bout. Elles sont issues respectivement du Groupe Skyrock et de TwinLife. Comme le révèle Les Echos, elles fusionnent pour mieux s’armer face à la concurrence, Signal et Telegram y compris.

« Il était temps que l’Europe propose une alternative respectueuse de son droit et de ses valeurs. C’est Skred et c’est déjà un succès mondial, déclare Pierre Bellanger, fondateur et président du Groupe Skyrock. Le rapprochement avec TwinLife et ses talents amplifie notre dynamique. Cette union des forces et des ambitions accélèrent encore notre trajectoire désormais commune. »

Pierre Bellanger prend la tête de la nouvelle initiative. Il est accompagné de Jérôme Aguesse (directeur général adjoint du pôle numérique du groupe Skyrock) pour la direction générale déléguée, et de Michel Gien (cofondateur de TwinLife) comme directeur adjoint.

Les deux applications deviennent donc interopérables. Skred possède actuellement 10 millions d’utilisateurs, contre 5 millions pour TwinMe. Aucun des deux services ne réclame de numéro de téléphone ni d’adresse email, le modèle ne reposant pas sur une exploitation des données.

À Madyness, Skred a indiqué : « Compte tenu du succès des deux services, une offre professionnelle intégrée à l’application va être mise à disposition au niveau mondial »