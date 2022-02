Ubuntu 20.04.4 améliore son support matériel, la version 22.04 teste sa nouvelle robe

Nouvelle mouture d’entretien pour la version LTS 20.04 de la distribution, avec à son bord une amélioration du support matériel, pour l’ensemble des déclinaisons : Desktop, Server et Cloud.

Les médias d’installation ont été mis à jour en conséquence. Canonical prévient toutefois qu’une nouvelle installation du système activera par défaut le noyau GA et non le HWE (hardware enablement), qui permet le support amélioré du matériel. On peut toutefois basculer dessus pendant l’installation.

Comme toujours avec les versions à point, il n’est pas nécessaire de réinstaller quoi que ce soit. Les systèmes existants sont mis à jour de manière classique.

Pendant ce temps, Ubuntu 22.04 – qui sera la nouvelle version LTS – prépare ses nouveaux atours, avec l’intégration de GNOME 42 et un thème Yaru remanié, qui consacre toujours plus la couleur orange, tandis que le violet perd du terrain.

Comme nous l’avons récemment dans notre prise en main de GNOME 42, Ubuntu va en récupérer de nombreux éléments, notamment la rondeur des cadres et fenêtres, les nouveaux panneaux de type « drop down » (notifications, paramètres rapides…), le nouvel outil de capture ou encore l’affichage discret en bas de l’écran pour l’OSD (luminosité, volume…)

La bêta publique ne sera disponible que le 31 mars, il faut donc patienter encore un peu pour essayer une version relativement stable. La première Release Candidate est attendue le 14 avril, pour une sortie officielle le 21. Comme toute version LTS, Ubuntu 22.04 sera supportée cinq ans, jusqu’en avril 2027.