Appels et SMS vers l’Ukraine : gratuits chez Orange et SFR, Free et Bouygues baissent leurs prix

Chez la marque au carré rouge, l’annonce a été faite par le PDG de l’opérateur (Gregory Rabuel) : « SFR facilite les communications de ses abonnés avec leurs proches et a rendu gratuits les appels et SMS émis depuis le lundi 21 février vers les fixes et mobiles ukrainiens, et ce pendant au moins 3 semaines ».

Chez Orange, le compte officiel s’en est chargé : « À partir du 25 février, les appels internationaux, SMS et MMS émis depuis les mobiles Orange France et Sosh en France Métropolitaine vers les numéros fixes et mobiles ukrainiens seront gratuits ».

De son côté, « Free a décidé de baisser ses tarifs d’appels depuis la France métropolitaine vers l’Ukraine à minima jusqu’au 30 avril 2022. - 61 % depuis le Forfait mobile Free et - 46 % depuis une Freebox vers un mobile en Ukraine ». Les détails se trouvent sur cette page.

Enfin, Bouygues Telecom indique à l’AFP qu’il allait « rembourser 50 % des coûts des appels et SMS émis depuis les mobiles et box de la France vers l'Ukraine à compter du lundi 21 février et durant au moins un mois ».