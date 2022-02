Samsung annonce ses Galaxy Book2 Pro 360 et 5G, de 13,3 et 15,6"

Selon le fabricant, « le Galaxy Book2 Pro est le premier PC grand public à répondre aux exigences de Microsoft en matière de PC à noyau sécurisé ».

Les machines sont toutes équipées d’un écran AMOLED de 1 920 x 1 080 pixels, que ce soit en 13,3 ou 15,6" (tactile pour la version 360), avec un Core i3, i5 ou i7 de 12e génération suivant les configurations. 8 à 32 Go de LPDDR5 sont présents, avec jusqu’à 1 To de SSD. Du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.1 et du Thunderbolt 4 sont aussi de la partie. Les caractéristiques techniques sont disponibles par ici.

« Le Galaxy Book2 Pro sera disponible le 1er avril dans les couleurs Graphite et Silver à un prix de vente conseillé de 1 449 euros (13” i7 16GB 512GB). Le Galaxy Book2 Pro 360 sera également disponible en Burgundy à un prix de vente conseillé de 1 549 euros (13” i7 16GB 512GB) », indique le fabricant.