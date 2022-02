Microsoft annonce plusieurs nouvelles capacités multicloud, dont l’intégration de CloudKnox

CloudKnox est une société rachetée par Microsoft en juillet 2021. C’est un spécialiste des services Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) et plus globalement de la gestion des permissions.

L’intégration dans Azure a avancé depuis. Microsoft a annoncé il y a deux jours qu’une préversion publique de CloudKnox Permissions Management était disponible. Une étape importante pour la firme puisque ce CIEM unifié est capable de gérer les permissions sur l’intégralité de son infrastructure cloud.

CloudKnox surveille constamment l’utilisation des identités sur le cloud. Le service prend également en charge Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud.

Il affiche en permanence le Permission Creep Index, un indicateur allant de 0 à 100 pour refléter l’écart existant entre permissions accordées et permissions utilisées. Plus CloudKnox détecte d’actions inutilisées et de ressources intactes, plus l’indicateur grimpe.

Un évènement What’s Next in Security aura lieu aujourd’hui, durant lequel les capacités de CloudKnox seront discutées.

D’autres annonces ont été faites, comme l’arrivée de Defender for Cloud Google Cloud Platform (AWS était déjà supporté) ou encore une amélioration des capacités de surveillance de Microsoft Sentinel.