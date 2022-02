L’édition 2022 du Google for Games Developer Summit aura lieu le 15 mars

« Avec plus de trois milliards de joueurs montrant un fort engagement dans le monde, le marché des jeux continue de rester résistant et de grandir au-delà des attentes ». Et avec un tel potentiel, Google n’a pas envie de rater la moindre opportunité.

« Du mobile au cloud, apprenez en plus sur nos nouvelles solutions pour développeurs de jeu qui rendent plus simple la construction de jeux de haute qualité et permettent de toucher de nouvelles audiences dans le monde ».

Android Game Development Kit, la bêta Google Play Games sur PC, Play Asset Delivery ou encore Play Console seront abordés, que ce soit au travers de sessions techniques ou de nouveautés annoncées.

Un agenda des sessions est disponible sur le site du Summit.