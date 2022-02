Des soupçons de fausses promotions chez Vente-prive/Veepee.com

Jacques-Antoine Granjon, l’emblématique patron de Vente-privee.com, devenu Veepee en 2019, comparaissait la semaine passée devant le tribunal correctionnel de Bobigny au sujet d'accusations de fausses promotions pratiquées sur son site, rapporte Que Choisir.

Après avoir reçu plusieurs plaintes de consommateurs, la Direction départementale de la protection des populations de Seine-Saint-Denis (DDPP93) avait en effet surveillé l’activité du site, interrogé des fournisseurs et saisi des documents lors d’une descente au siège de l’entreprise.

Il en ressort plusieurs reproches, parmi lesquels le fait pour Vente-privee de tout mettre en œuvre pour afficher des prix de référence, et donc des décotes, les plus élevés possibles.

Les enquêteurs de la DDPP93 ont aussi constaté que des commerciaux de l’entreprise étaient prêts à tout pour que les clients ne puissent pas comparer leurs prix avec d’autres sites. Des commerciaux seraient même allés jusqu’à demander la suppression de la référence de certains produits afin d’empêcher l’identification des produits et donc toute comparaison de prix.

La DDPP93 donne parmi d’autres exemples celui d’une vente de valises de marque Platinium vendues avec une forte décote, mais finalement au même prix que sur Amazon et Rueducommerce, et même plus cher que sur Cdiscount.

Les réquisitoires et les plaidoiries se tiendront le 18 mars. Le verdict n’est pas attendu avant plusieurs semaines.