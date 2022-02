Nouvelle version 1.3 pour FreeDOS, le clone open source de MS-DOS

Cette mouture a été publiée il y a quelques jours et embarque bon nombre d’améliorations importantes.

On y trouve notamment une mise à jour de l’interface en ligne de commande FreeCOM, le support des partitions FAT32 pour les anciens PC 8086, une édition disquettes plus compacte, une gestion du réseau plus simple, de nouveaux programmes et jeux, une installation plus fiable…

Plusieurs variantes sont proposées au téléchargement en fonction du type de média que la machine (physique ou virtuelle) supporte.

FreeDOS est pour rappel un projet datant de 1994 et dont les mises à jour majeures sont très espacées. La précédente version importante, la 1.2, était sortie en décembre 2016.