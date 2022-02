Netgear WAX630E : un point d’accès Insight Wi-Fi 6E jusqu’à 7,8 Gb/s, à 349,99 dollars

Netgear propose un nouveau venu dans sa gamme. Comme son nom l’indique, il se place juste au-dessus du WAX630, mais quelques changements importants.

Il est évidemment question de la prise en charge de la bande des 6 GHz avec un débit maximum de 2,4 Gb/s (2x2 avec des canaux de 80 MHz), tandis que la bande des 5 GHz peut atteindre 4,8 Gb/s (4x4, 160 MHz). Sur les 2,4 GHz, le débit maximum n’est plus « que » de 600 Mb/s (2x2), contre 1 200 Mb/s sur le WAX630 (4x4).

Pour le reste, pas de changements : les dimensions sont de 266,6 x 268,3 x 55,5 mm sur les WAX630(E) avec du PoE et deux ports réseaux, dont un à 2,5 Gb/s. De plus amples informations sont disponibles dans cette fiche produit. Des vidéos ont aussi été mises en ligne ici et là.

Sur son site, Netgear propose le WAX630E à 349,99 dollars, exactement au même tarif que le WAX630. Il n’est pour le moment pas proposé sur la version française de la boutique en ligne du constructeur.