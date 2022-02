Frances Haugen dénonce l'instrumentalisation de Facebook par les pays autoritaires

Facebook doit cesser d'organiser les utilisateurs en énormes troupeaux « partageant les mêmes idées », parce que la Russie exploite cette politique de maximisation des profits pour alimenter les divisions en Ukraine et affaiblir les démocraties dans le monde entier, a déclaré la lanceuse d'alerte Frances Haugen aux législateurs irlandais, rapporte Politico.

« Cette technique est utilisée par la Chine, par l'Iran, par nos principaux adversaires » en mode « nous allons militariser l'une des choses les plus puissantes des pays occidentaux - leur ouverture », a-t-elle précisé.

« J'ai été choquée de découvrir que de nombreuses opérations d'influence sur Facebook ont ​​été interceptées via Twitter, car Twitter a rendu les données disponibles et Facebook a refusé », a déclaré Haugen, qui avait démissionné de Facebook en mai 2021 et réclame depuis à son ex-employeur plus de transparence en la matière.