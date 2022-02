DSM 7.1 est disponible en bêta, clap de fin pour certains NAS x13, x14, x15 et x16

Pour une fois, Synology est dans les temps. Le fabricant donne les grandes lignes des nouveautés : « Plus de possibilités pour les déploiements plus importants, des options de partage de fichiers améliorées, une gestion plus intuitive et des mises à jour de paquets majeures sont réunies dans un DSM plus facile que jamais à surveiller et à protéger ». Pour plus de détails, les notes de versions se trouvent par ici.

Parmi les nouveautés, on retrouve pêle-mêle : les groupes de cache SSD peuvent être alloués à plusieurs volumes, en cas d'erreur du système de fichiers le DSM démontera le volume pour exécuter des vérifications sans interrompre les services sur les autres volumes, le seuil minimum pour une notification d’espace disque faible passe de 5 à 3 %, etc.

Des ajustements sont aussi de la partie. Par exemple, lorsque l'état de santé d'un disque est critique ou défaillant, l'indicateur affiche une orange statique. Les domaines Windows 2000 ne sont plus supportés. Enfin, Synology Storage Replication Adapter ne peut être utilisé qu’avec DSM 7.0.1 maximum, pas avec cette bêta donc.

DSM 7.1 sera la dernière mouture pour une fournée de NAS, certains de la famille x13, d’autres x14, x15 et enfin le DS216se qui est le seul de la génération x16. Là encore, la liste complète se trouve par là.

La Surveillance Station passe de son côté en 9.0 bêta. Elle propose, selon l’éditeur, « une meilleure visibilité de la situation grâce à une toute nouvelle vue combinée qui associe les fonctionnalités de la diffusion en direct et de la chronologie ». Elle permet de gérer « les déploiements étendus grâce à de meilleures cartes », de renforcer « la sécurité grâce à des connexions vidéo chiffrées, et bien plus encore ».