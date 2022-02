L'alliance européenne pour les batteries inaugure sa nouvelle Académie

L’alliance tenait sa sixième réunion de haut niveau il y a deux jours, toujours dans l’optique de travailler à « la mise en place d'une chaîne de valeur des batteries qui soit innovante, durable et compétitive à l'échelle mondiale ».

Sous la tutelle de la Commission qui « présenté les domaines prioritaires pour les travaux de l'Alliance européenne pour les batteries en 2022 », l’alliance a fait un point : 111 « grands projets de batteries sont en cours d'élaboration dans les États membres », pour un total d’investissement de 127 milliards d’euros tout au long de la chaine de valeur.

Les domaines prioritaires sont :

un accord rapide sur la proposition de règlement de la Commission sur les batteries durables et l'adoption de celle-ci ;

la poursuite de la diversification des sources de matières premières pour les batteries grâce à la coopération avec des pays partenaires commerciaux riches en minerais ;

la rationalisation des procédures d'autorisation pour les projets relatifs aux matières premières destinées aux batteries dans les États membres, dans le respect des normes environnementales les plus élevées ;

l'amélioration et la facilitation de l'accès au financement de projets en Europe ;

le lancement de programmes nationaux de reconversion et de renforcement des compétences.

La réunion a servi également à officialiser l’Académie européenne pour les batteries, soutenue par une enveloppe de 10 millions d’euros fournie par la Commission à charge du fonds REACT-EU. Son objectif reflète son nom :

« L'Académie a pour but de coordonner efficacement les efforts de reconversion et de perfectionnement professionnel à l'échelle européenne et de permettre le déploiement immédiat de formations de haute qualité dans tous les États membres. »