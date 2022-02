Propulsion nucléaire : une convention de recherche entre le CEA, Framatome et Naval Group

Les trois partenaires ont signé un accord-cadre de six ans pour des études et des expérimentations sur des matériaux mis en œuvre dans le cadre de la propulsion nucléaire. « L’objectif est de mieux maîtriser le cycle, de la conception à la production, des ébauches en acier. Cet accord-cadre contribue à la pérennité et au développement des compétences essentielles à la réussite des programmes nucléaires de défense », explique le CEA.

Chacun a son rôle à jouer. Le CEA « assure la maîtrise d’ouvrage de la conception et de la réalisation des chaufferies nucléaires ainsi que des moyens logistiques nécessaires à leur maintenance » Naval Group « est notamment en charge de la réalisation et de la qualification des matériaux constituant les capacités principales ». Enfin, Framatome « réalise des opérations de forgeage, d’usinage et de contrôle des pièces en acier appelées ébauches destinées aux cuves, générateurs de vapeur afin de répondre aux besoins exprimés par Naval Group ».