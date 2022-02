Cloud européen : voici Structura-X qui répond « aux standards et exigences de Gaia-X »

28 entreprises européennes de services numériques « ont lancé une initiative visant à développer des services d’infrastructure communs qui répondent aux standards et exigences de Gaia-X », dont Atos, DE-CIX, Deutsche Telekom, IONOS et Vivacom.

« L’objectif commun est de transformer leurs services d’infrastructure existants en écosystème pour assurer la souveraineté européenne des données. Une infrastructure cloud européenne globale est en cours de création », explique le communiqué d’Atos.

Ce projet baptisé Structura-X « vient compléter des initiatives spécifiques aux secteurs de l’automobile (Catena-X), de l’agriculture (AgriGaia) et de la finance (EuroDat). Les premières offres conformes à Gaia-X devraient être disponibles d’ici le milieu de l’année ».

« Dans le cadre de cette initiative, Atos, apportera ses solutions et produits de cybersécurité – et son expertise de n°1 européen des services de cybersécurité – en vue d’assurer la souveraineté et la sécurité complètes des solutions d’infrastructure cloud », explique Santi Ribas, responsable des solutions d’entreprise Cloud chez Atos.