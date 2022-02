Au CNRS, « comment sauver le pluralisme des médias ? »

Le Journal du Centre national de recherche explique que « le regroupement d’un grand nombre de chaînes de télévision, de radios et de titres de presse entre les mains de peu d'acteurs financiers menace l’indépendance des médias dans notre pays, alors même que des fusions sont en discussion ».

L'économiste Julia Cagé revient sur cette question et « propose des pistes pour améliorer la santé démocratique de nos médias ». Elle évoque notamment des « attaques répétées de certains actionnaires contre l’indépendance des journalistes via la loi ».

Revenant notamment sur la question d’Internet et des plateformes, elle explique que, « dès qu’un média d’information a une audience importante et capte une grande part de notre temps d’attention, il devrait être régulé, quels que soient son format et sa méthode de diffusion ».