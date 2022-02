NUC 12 Extreme (Dragon Canyon) : le mini PC d'Intel passe à Alder Lake

Ceux qui suivent avec attention le marché des mini PC connaissent déjà ce format de machine qui exploite une carte Compute Element. Elle passe à la génération Eden Bay, avec port réseau 10 Gb/s, 2,5 Gb/s sur le plus gros modèle, Wi-Fi 6E (AX211), jusqu'à trois SSD M.2 (PCIe 4.0).

Au passage, la carte d'accueil (Monster Cove Gen 5) est mise à jour pour et apporte la gestion du PCIe 5.0. Deux modèles sont annoncés, avec Core i7-12700 (NUC12EDBi7) ou Core i9-12900 (NUC12EDBi9), dès 1 150 dollars et 1 450 dollars précise Intel.

Notez qu'une version Pro est attendue d'ici peu. D'autres NUC doivent arriver dans les mois et années à venir, notamment Raptor Canyon et la carte Shrike Bay, avec une alimentation SFX 12VO et une structure dite « cableless ». Nous avions tout détaillé dans cet article.