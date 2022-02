NanoCar Race : les voitures moléculaires seront de retour les 24 et 25 mars à Toulouse

C’est la « plus petite course automobile au monde », rappelle le CNRS dans son Journal. Ce dernier en profite pour publier une interview maison de Christian Joachim, directeur de recherche au CNRS et organisateur de l’événement.

Il explique notamment le fonctionnement du microscope à effet tunnel « qui servira à capter des images de la course et fournira le carburant aux molécules-voitures ». Il présente aussi le circuit, qui est à l‘échelle des « voitures » bien évidemment :

« Le circuit est élaboré à la surface d’un cristal d’or pur – ici une pastille de 8 mm de diamètre – parcourue naturellement par de petits sillons. Ces plissements, qui résultent de la minimisation de l’énergie de surface du cristal d’or, décrivent des lignes droites de 100 à 200 nm et forment de véritables glissières pour les molécules-voitures. D’une pastille d’or à l’autre, la longueur des sillons peut changer ainsi que la manière dont se répartissent les sillons de petite et de grande largeur, celle-ci variant généralement entre 4 et 10 nm ».

C’est ensuite au tour des engins des huit équipes en piste d’être détaillés :

« Certaines molécules-voitures, à l’image de celle de l’Institut de chimie de Strasbourg, sont dotées de deux roues et d’un châssis central. D’autres, comme celle de l’équipe espagnole de l’Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA), possèdent quatre roues intégrées à un châssis. Les molécules-voitures des équipes japonaise et franco-japonaise disposent quant à elles de deux roues pourvues de pales et d’un pied situé à l’arrière pour prémunir leur châssis d’un écrasement sur la surface de la piste ».

La NanoCar Race se déroulera les 24 et 25 mars 2022 au Cemes (La Boule), à Toulouse. Elle sera retransmise sur la chaîne YouTube officielle.