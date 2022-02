PlayStation 5 : le partage des captures se déploie dans l’application mobile

« Il était temps ! » diront certains, mais il faudra patienter encore un peu. La fonction était en test depuis quelques mois dans une poignée de pays et sa carrière débute officiellement avec le continent américain, selon Engadget.

Cette fonction, disponible dans l’onglet Captures des paramètres de la console, permet l’envoi automatique vers les serveurs de Sony des captures d’écrans et vidéos réalisées sur la PlayStation 5. Le compte maison synchronise ces informations, que les utilisateurs peuvent récupérer depuis l’application mobile PlayStation (Android et iOS) pour les partager à des contacts, sur les réseaux sociaux, etc.

Le service ne peut synchroniser que les vidéos réalisées en 1080p pour s’éviter les gros transferts liés à la 4K. Pour les simples captures en revanche, aucune limite de ce genre.

Les données sont stockées sur les serveurs pendant 14 jours avant suppression. Si les données ont été récupérées sur des appareils mobiles, elles restent dans le stockage local jusqu’à ce que l’utilisateur en décide autrement. Idem pour le contenu local de la console.