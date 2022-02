Les pistes du SELL et du SNJV pour faire de la France le leader européen du jeu vidéo

A l’approche de la présidentielle, le SELL et le SNJV, deux organisations professionnelles représentant l'industrie du jeu vidéo en France, ont formulé quatre propositions « pour faire de la France le leader européen du jeu vidéo en 5 ans ».

« Le jeu vidéo doit devenir une priorité industrielle », notent les deux acteurs. Ils plaident en ce sens pour « refaire enfin du jeu vidéo une priorité pour la direction générale des entreprises (ce qu’il n’est pas aujourd’hui) ». Ce dispositif pourrait passer par des mesures d’attractivité, notamment fiscales.

Ils militent pour « conforter le Crédit d’Impôt Jeux vidéo » afin de « donner aux acteurs l’envie de croître et d’investir en France ». Autres pistes : « penser et déployer le "France Métavers" », financé par le plan France 2030.

Les deux organisations estiment aussi qu’ « en matière d’infrastructures, la France doit disposer des installations et des studios pour permettre d’attirer les tournages et développements des plus grandes créations mondiales ».

Une mesure qui nécessitera « des infrastructures spécifiques, dans lesquelles il est impératif d’investir pour faire face à la concurrence ». À cette fin, « il conviendrait de créer des pôles de création, centrés autour des studios et éditeurs présents sur le territoire, qui proposeraient les équipements nécessaires au développement de superproductions internationales ».

Elles promeuvent la création d’un « parcours de formation au jeu vidéo, accessible à toutes et tous », avec à la clef « un label d’excellence commun aux formations et aux professionnels », outre des mesures pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

« Cette promotion doit se faire auprès du grand public en améliorant la communication vers les jeunes et les familles sur l'attractivité de nos métiers et de notre industrie, et au sein de l’industrie en continuant les formations à l'égalité au sein des organismes d’enseignement aux métiers du jeu vidéo et dans les entreprises ».