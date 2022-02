Facebook déploie ses Reels partout dans le monde

Les Reels sont la réponse de Facebook à TikTok, avec exactement la même formule : de courtes vidéos, avec des outils pour les agrémenter de plusieurs manières.

Limitées aux États-Unis, les Reels sont maintenant disponibles dans le reste du monde, plus précisément dans un peu plus de 150 pays.

Une évidence pour le réseau social : « Regarder des vidéos compte pour la moitié du temps passé sur Facebook et Instagram, et les Reels sont de loin notre contenu à la croissance la plus rapide ». Bien sûr, qui dit nouveau format dit nouvelles pistes pour la publicité et outils de monétisation.

Ce grand lancement tient compte des annonces faites en septembre dernier, à savoir une durée maximale de 60 secondes et Remix, qui permet de reprendre tout ou partie d’un Reel existant. Prochainement, une fonction brouillon sera ajoutée et, dans quelques mois, des outils d’édition supplémentaires feront leur apparition, notamment pour les personnes diffusant en direct.

Pour celles et ceux que les Reels laissent indifférents, ce sera un contenu de plus en tête de flux. Et si personne dans votre entourage n’en publie, Facebook pourrait bien en suggérer automatiquement dans certains pays, sans dire lesquels.