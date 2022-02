La Beta 4 d’iOS 15.4 introduit les mesures anti-stalking pour les AirTag

Les AirTag peuvent poser un risque de pistage quand ils sont utilisés à des fins malveillantes. Rien n’empêche en effet une personne de glisser l’un deux dans la poche d’une autre pour suivre ses déplacements.

Il y a un peu moins de deux semaines, Apple avait communiqué à ce sujet et évoqué les mesures en préparation. La Beta 4 d’iOS 15.4, distribuée hier soir, les inaugure.

D’une part, à la configuration d’un nouvel AirTag, un avertissement s’affiche : « Cet AirTag est exclusivement conçu pour suivre les objets qui vous appartiennent. L’utilisation de cet AirTag pour suivre des personnes sans leur consentement est considérée comme un délit dans de nombreuses régions du monde ».

Il n’est plus possible, dans les options, de désactiver l’alerte de sécurité qui se déclenche quand un iPhone détecte le suivi d’un AirTag à qui il n’est pas lié. Il est également possible de régler les notifications de suivi, en plus de celles de l’application Localiser.

Enfin, iOS 15.4 donne plus d’informations sur le type d’appareil suivant une personne. Plutôt qu’une alerte générique, le système pourra préciser par exemple qu’il s’agit d’une paire d’AirPods, en précisant le modèle.