La fin de service des réseaux 3G fait craindre un « alarmaggedon »

L'arrêt prévu d'ici la fin de l'année par plusieurs opérateurs de télécommunications américains de leurs réseaux 3G, au bénéfice de la 5G, pourrait empêcher de nombreux systèmes de sécurité à domicile, moniteurs d'alerte médicale, véhicules connectés et autres appareils de l'Internet des objets de fonctionner, souligne Axios, qui évoque un risque d' « alarmaggedon ».

AT&T indique que moins de 1 % de son trafic de données mobiles passe sur ce réseau, et a offert à ses clients environ 2 millions de téléphones 4G LTE gratuits ou à prix réduit pour les aider à se mettre à niveau.

Mais San Francisco a averti que plus de 650 systèmes d'affichage de prédiction dans les abribus qui s'appuient sur le service 3G d'AT&T cesseront d'afficher des informations en temps réel. Et jusqu'à 10 % de tous les bus scolaires publics à travers le pays perdront leurs services GPS et de communication.

Le comité des communications de l'industrie de l'alarme affirme qu'environ 2 millions d'appareils alimentant des systèmes anti-intrusion, des alarmes incendie et des alertes d'urgence personnelles seront déconnectés.

Un haut responsable de l'administration Biden a déclaré à Axios que la Maison Blanche « suivait de près les plans de transition 3G des opérateurs et partageait ses inquiétudes quant à l'impact potentiel de ces plans sur le fonctionnement des dispositifs de sécurité à domicile et d'alerte médicale ».