TikTok va augmenter la durée maximale des vidéos

Depuis août dernier, TikTok teste plusieurs nouveaux formats de vidéos auprès de petits groupes. La durée maximale est aujourd’hui d’une minute, mais le réseau social teste des formats trois, cinq et dix minutes.

Résultat ? Dans des éléments confiés à Wired, on apprend que des vidéos plus longues sont plus à même d’engendrer un stress chez les personnes qui les regardent. Pourtant, TikTok ne compte pas renoncer à son idée.

Nos confrères se posent de nombreuses questions sur ce qu’impliquerait ce nouveau format sur la publicité. TikTok a tout intérêt à réfléchir posément son modèle, car enchaîner des vidéos plus longues signifie moins de publicités, puisqu’elles prennent place entre deux contenus. Il y aurait la possibilité d’en intégrer pendant les vidéos, au prix d’utilisateurs en colère.

TikTok envisage de réserver les vidéos plus longues à une section dédiée, pour ne pas changer l’expérience habituelle. Une manière de se différencier de la concurrence… avant que YouTube, Instagram et Snapchat fassent de même ?