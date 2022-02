Safari pourrait perdre son rang de deuxième navigateur le plus utilisé sur ordinateur

TechRadar se fait l’écho d'un constat fait sur StatCounter : en janvier, la part de marché de Safari était de 9,84 % sur « desktop ». Or, Edge et Firefox ont tous deux gagné en utilisateurs et sont désormais très proches, avec respectivement 9,54 et 9,18 %.

Il s’agit de statistiques à l’échelle mondiale, mais la situation est différente selon les zones. Aux États-Unis par exemple, Safari garde une avance confortable sur Edge, avec 18,12 % contre 12,09 %. Mais cette deuxième place est déjà perdue en Europe, où Edge a pris le relai.

Dans tous les cas, Chrome continue de trôner avec une moyenne mondiale de 65,38 %.

La part de marché de Safari est directement liée à celle du Mac sur le marché des ordinateurs, puisque le navigateur n’est disponible que sur les machines Apple.

Beaucoup aiment sa simplicité et ses performances. Cependant, les données de Safari ne sont disponibles que sur Safari, quand d’autres navigateurs sont disponibles sur presque toutes les plateformes, y compris mobiles.

En outre, Safari n’est mis à jour qu’avec les mises à jour du système. Tous ses concurrents se mettent à jour seuls, sur un rythme de 6 à 8 semaines selon les cas, avec un flux de nouveautés plus rapide.