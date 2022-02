Instagram réhausse le temps minimum que l’on peut passer sur l’application

Durant l’été 2018, Facebook et Instagram avaient lancé une fonction en lien avec l’hygiène numérique, alors en vogue. Il s’agissait de pouvoir limiter le temps passé sur les applications, pour s’assurer que les réseaux sociaux ne dévoraient pas trop notre vie.

Le choix le plus limitant était alors de 15 min. On pouvait l’augmenter à 30 min, 45 min, 1 heure, 2 heures, 3 heures et désactivé.

TechCrunch a découvert que cette liste commençait à 30 minutes. Le reste des paramètres n’a pas changé, mais il n’est plus possible de se contenter de 15 minutes.

Instagram n’a pas expliqué son choix. L’exercice de communication serait d’ailleurs intéressant, car il est difficile de ne pas penser à la récente baisse d’utilisateurs de Facebook, pour la première fois dans la vie du réseau social.

Augmenter de 15 minutes le seuil minimal est également une bonne manière de refaire partir à la hausse les revenus liés à la publicité.