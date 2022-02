Ukraine : plusieurs vidéos et photos révèlent intox' et « false flags »

Dans une vidéo censée avoir été tournée le 18 février, Denis Pouchiline, chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk, à l’Est de l’Ukraine, annonçait une évacuation massive des civils : « La vie et la santé de nos citoyens peuvent être mises en danger si l’ennemi bombarde les zones peuplées de la République [...] pour cette raison, à partir d’aujourd’hui, 18 février, une évacuation massive et centralisée de la population vers la Fédération de Russie a été organisée ».

Or, souligne le Huffington Post, les métadonnées de la vidéo révèlent qu'elle avait été filmée deux jours plus tôt. De plus, on y trouve aussi le nom du dossier où avait été enregistrée la vidéo : « Opération Mongoose », référence aux actions menées en 1961 par la CIA pour envahir Cuba.

Au moins deux autres vidéos émanant elles aussi de la chaîne Telegram de la milice populaire de la république de Donetsk auraient été manipulées de la sorte, a constaté Bellingcat.

Le Huffington Post relève également qu'une photo censée montrer une ukrainienne armée d'un kalachnikov en ce mois de février 2022 avait été prise en Sibérie en 2020, ou encore qu'une carte, utilisée depuis ce samedi 19 février par les séparatistes pro-russes pour souffler sur les braises, relèverait elle aussi du « false flag ».

Ce matériel de propagande prétend en effet montrer comment l’Ukraine prévoit d’attaquer dans les prochains jours pour prendre le contrôle des villes de Donetsk et Lougansk. Le chef adjoint de la milice populaire de la République populaire autoproclamée de Donetsk affirme que ladite carte aurait été interceptée et qu'elle émanerait de l'armée ukrainienne. Or, elle est écrite en russe, et non en ukrainien.