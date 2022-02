Capcom « révèle » Street Fighter 6

Le site officiel du studio affichait depuis un compte à rebours, qui s’est terminé par l’annonce de Street Fighter 6 et d’une vidéo… où l’on ne voit pas grand-chose.

Il s’agit davantage d’une courte scène graphiquement très détaillée, qui soit montre le talent des créateurs 3D pour les cinématiques du jeu, soit affiche les capacités du moteur. Auquel cas le jeu partirait dans une direction photoréaliste.

On ne connaît pas la date, les plateformes concernées ni même les personnages ou fonctions du jeu. La question se pose notamment pour la Xbox, puisque Street Fighter V était réservé aux PS4 et PC.

À noter qu’une Capcom Fighting Collection sortira le 24 juin, avec à son bord Darkstalkers: The Night Warriors, Night Warriors: Darkstalkers' Revenge, Vampire Hunter 2: Darkstalkers' Revenge, Vampire Savior: The Lord of Vampire, Vampire Savior: The Lord of Vampire 2, Street Fighter II The Anniversary Edition, Red Earth, Super Gem Fighter Mini Mix, Cyberbots Full Metal Madness et Super Puzzle Fighter II Turbo.

Cette collection sera disponible sur Xbox One, PS4, Switch et Steam.