3,7 % des millionnaires en cryptomonnaies le seraient en partie grâce à des revenus illicites

Chainalysis évoque une « énorme augmentation » des fonds issus de la cyberdélinquance en 2021 : « à la fin de l'année, les criminels détenaient 11 milliards de dollars de fonds provenant de sources illicites connues, contre seulement 3 milliards de dollars à la fin de 2020 ».

93 % – soit 9,8 milliards de dollars – émaneraient de vols, 448 millions proviendraient du darknet, 192 millions d'escroqueries, 66 de fraudes, et 30 des rançongiciels.

Le spécialiste de la forensique blockchain estime que les 4 068 plus gros poissons, à savoir les criminels détenant des portefeuilles d'au moins 1 million de dollars ou plus en cryptomonnaies, possèderaient à eux seuls l'équivalent de plus de 25 milliards de dollars.

La flambée des cours des cryptomonnaies a beaucoup joué dans leurs fortunes : Chainalysis estime en effet que la part des sommes perçues de façon illicite est comprise entre 10 et 25 % pour un tiers d'entre-eux, entre 25 et 90 % pour un second tiers, et supérieure à 90 % pour le dernier tiers.

Ces millionnaires représenteraient 3,7 % de la totalité des détenteurs de portefeuilles de plus d'un million de dollars.