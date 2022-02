Wikipedia bannit sept de ses utilisateurs accusés d'avoir « zemmourisé » l'encyclopédie

Dans un livre enquête intitulé « Au cœur du Z » (éditions Goutte d’Or), le journaliste Vincent Bresson révèle notamment comment une cellule intitulée « WikiZedia » avait été chargée de « zemmouriser » l'encyclopédie Wikipedia, résume Le Parisien.

« Dans ce groupe, la présence d’un internaute pose particulièrement question : celle de Gabriel, surnommé « Cheep », qui est un membre prolifique de Wikipédia. Inscrit sur le site depuis plus de 15 ans, il y enregistre plus de 150 000 contributions, ce qui fait de lui le 64e plus gros contributeur de la version française du site, et donc une figure de confiance. »

Cheep avait ainsi légendé une photo de Pétain et Laval en estimant que leur « responsabilité dans la Shoah en France est sujette à débat », tenté d'effacer la mention de propos homophobes tenus par Éric Zemmour, ou encore le fait qu'il est « classé à l’extrême droite ».

Jules, wikipédien confirmé, détaille dans le bulletin des administrateurs les tentatives de caviardages et de manipulations qu'il a contribué à documenter, avec l'aide du journaliste infiltré dans la chaîne Telegram WikiZedia.

« La communauté des rédacteurs de Wikipédia a d’ores et déjà banni 7 comptes », note l'association Wikimedia. Elle rappelle que « cela n’a rien à voir avec l’idéologie : pour preuve, Cheep contribuait depuis 15 ans alors qu’il était notoirement connu pour être d’extrême droite », mais parce que « la cellule WikiZedia est intervenue en infraction à l’esprit et à la règle de plusieurs principes fondateurs, règles et recommandations » de Wikipedia.