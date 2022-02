Les entreprises technologiques font face à une nouvelle pénurie : les employés

Le taux de chômage des travailleurs de la technologie est estimé à environ 1,7 %, contre environ 4 % dans l'économie générale, souligne le New York Times ; pour ceux qui ont une expertise en cybersécurité, il serait même plutôt de 0,2 %.

Les recruteurs qui travaillent dans le domaine de la technologie peinent de plus en plus à recruter de nouveaux talents : « ils pensent que nous sommes comme des vendeurs de voitures d'occasion », explique Dyba, l'une d'entre elles.

Elle explique avoir ainsi contacté 75 personnes pour un poste d'analyste de données dans une entreprise connaissant une croissance de 400 % par an, avec la possibilité de télétravailler et pas de limites de congés. Elle se souvient n'avoir reçu que 5 réponses, dont 3 « non merci ».

Les recruteurs sont tellement demandés qu'eux aussi se font rares et chers, note le NYT, « ce qui signifie que leurs honoraires n'ont jamais été aussi élevés », et qu'ils auraient augmenté de 30 %, voire de 45 % pour les spécialistes du cloud et de la cybersécurité.

Le problème se complique à mesure que les entreprises n'hésitent pas non plus à augmenter le salaire de leurs employés qualifiés pour éviter qu'ils ne soient débauchés.