Kosc Télécom et Covage s’unissent pour devenir « Covage »

Dans un communiqué, les deux opérateurs « repris successivement par le Groupe Altitude en 2020 et 2021, forment désormais un pôle d’activité unifié », dédié aux offres de gros sur le marché de la fibre aux entreprises.

« Déjà 1 million d’entreprises (de plus d’1 salarié) est éligible sur le réseau Covage à une offre de connectivité très haut débit via les opérateurs de services dédiés aux professionnels. À date, près de 8 000 communes sont couvertes avec 40% des entreprises éligibles au FTTO et 50% au FTTH Pro ».

Brice Messier, directeur général de Covage, ne cache pas ses ambitions : « faire de Covage le 3e opérateur d’infrastructure de gros sur le marché de la fibre pour les entreprises en France et couvrir 100 % des entreprises à terme en offrant à tous les opérateurs dédiés à celles-ci des réseaux neutres, ouverts, de qualité, avec un accompagnement de proximité ».

Covage poursuit donc « son plan d’extension en mobilisant des investissements de plus de 150 millions d’euros. Celui-ci prévoit entre autres la couverture en propre de 35 nouvelles métropoles en FTTO d’ici 2023, dont certaines sont déjà en cours (Rouen, Strasbourg, Rennes, Grenoble et Paris) et l’accès à plus de 200 nouveaux NRO en zones AMII. Il étendra également son éligibilité à de nouveaux réseaux en zones RIP », souligne le communiqué.

Des changements arrivent dans les prochains mois : « En parallèle, l’opérateur présentera d’ici mi 2022 une nouvelle identité de marque adossée à une refonte complète de son offre, ainsi qu’à une organisation et des outils optimisés afin d’unifier le parcours client pour renforcer son efficacité et sa proximité ».