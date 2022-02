NAS TDS-h2489FU : QNAP sort le grand jeu avec bi-Xeon, 25 Gb/s, 24 baies U.2  et du PCIe 4.0

La baie full Flash est « alimentée par des processeurs Intel Xeon Silver 4300 (16 ou 32 cœurs) et équipée de 24 baies pour SSD U.2 NVMe Gen 4x4 », avec jusqu’à 1 To de mémoire. Elle « fournit plus d'1 million d'IOPS en lecture aléatoire 4k iSCSI avec une latence ultra faible ».

La connectique est à la hauteur avec « deux ports 25GbE SFP28, quatre ports LAN 2,5GbE RJ45, deux emplacements PCIe Gen 4 et des alimentations redondantes de 1 200 W ». Le TDS-h2489FU est animé par le système d’exploitation QuTS hero sous ZFS.

Deux emplacements PCIe 4.0 sont disponibles, dont un utilisé par une carte réseau double port 25GbE. Le second peut être utilisé pour diverses cartes d’extension (100 Gb/s, 25 Gb/s, 10 Gb/s, 2,5 Gb/s, SSD M.2…).

Plusieurs configurations sont disponibles, avec 64 Go à 1 To de mémoire et des Xeon Silver 4309Y (16C/32T) ou 4314 (32C/64T). Tous les détails se trouvent par ici.