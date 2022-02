Twitter lance l’étiquetage des « bons bots » et étend son Safety Mode

Twitter avait lancé en septembre dernier une phase de test pour que les bots puissent se labelliser eux-mêmes. Par exemple, en montrant sur leur profil qu’ils sont des bots via une petite icône de robot.

Les tests sont terminés et cet étiquetage est disponible pour l’ensemble des comptes. L’entreprise invite les développeurs concernés à modifier les profils de leurs créations afin qu’ils soient identifiables comme « bons bots ».

Les développeurs n’ont en fait pas grand-chose à faire au-delà d’une identification d’un compte comme bot. C’est la plateforme qui se charge du reste, notamment d’afficher la tête de robot. Le compte mentionne également par qui ce bot a été créé, et le texte de présentation doit refléter le but recherché.

Ces comptes ainsi labellisés seront identifiés comme tel dans le flux des utilisateurs, afin qu’un tweet généré par un bot soit toujours marqué comme tel au premier coup d’œil.

Twitter veut en quelque sorte séparer le bon grain de l’ivraie. Seulement, rien n’oblige les développeurs à marquer ainsi leurs créations, d’autant plus si elles ont un but moins honorable que signaler une nouvelle publication d’un média, les tremblements de terre, les alertes enlèvements et toute sorte de service que peuvent rendre les bots utilitaires.

Le Safety Mode, également lancé en bêta en septembre dernier, voit son périmètre étendu. La préversion est élargie à la moitié environ des utilisateurs des États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Irlande et Nouvelle-Zélande.

La technologie permet pour rappel de détecter les messages abusifs pour les bloquer automatiquement. L’élargissement passe aussi par un aspect plus proactif, Twitter prévenant la personne que des éléments abusifs ont été détectés. Il lui sera alors demandé si elle souhaite activer la fonction.

On ne sait pas quand cette fonction sera finalisée ni quand elle sera disponible dans d’autres pays.